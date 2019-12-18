Протести під Радою: голова НСЖУ прокоментував побиття журналіста "Радіо Свобода"

Нацполіція під час акцій протесту не повинна розглядати співробітників ЗМІ як загрозу, а побиття журналістів поліцейськими нічим не виправдане.

Про це заявив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, коментуючи вчорашній напад на фотокореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка, який висвітлював акцію протесту проти продажу землі сільськогосподарського призначення у Києві, повідомляє пресслужба НСЖУ.

"Розбиті окуляри, забій правої руки, численні синці та пошкоджена професійна камера – так 17 листопада пройшов робочий день фотокореспондента Радіо Свобода Сергій Нужненка, який постраждав від рук правоохоронців під час мітингу під Верховною Радою. Журналіст висвітлював акцію протесту проти продажу землі сільськогосподарського призначення, під час сутички між активістами та представниками поліції опинився в епіцентрі подій", - йдеться у повідомленні.

У коментарі НСЖУ Нужненко підтвердив, що учора увечері він написав заяву до Печерського райвідділу поліції. "Заяву у Печерському райвідділі поліції написав за трьома статтями – перешкоджання журналістській діяльності, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження журналістської техніки. При цьому я зауважив, що перешкоди вчиняли саме співробітники поліції. Мабуть, справу тепер мають передати до Державного бюро розслідувань", - сказав Нужненко.

Журналіст також навів подробиці учорашнього інциденту, повідомляє НСЖУ.

"Працівник поліції (колишній "Беркут") на мої крики "Преса" звертає на мене особливу увагу і намагається вибити камеру й телефон, зрештою він збиває з мене окуляри і відштовхує назад, я падаю на землю. Під час розгону і знесення наметового містечка працівники правоохоронних органів з такою силою б'ють мене в спину, що я відлітаю на кілька метрів від місця, де стояв, і падаю на асфальт (пошкодили камеру) прямо під ноги бійців Нацгвардії. Більше 10-15 з них пробігаються по мені, не даючи піднятися. Дякую поліції діалогу, яка мене витягнула. У підсумку - розбиті окуляри, пошкоджена камера, забій правої руки і синці", - розповів постраждалий журналіст.

Нужненко додав, що в Печерському райвідділі поліції, куди він звернувся із заявою, один із поліцейських сказав йому, "що це не обов'язок поліції визначати, професійна техніка у вас чи ні, журналіст перед ними, чи мітингувальник, і що там написано на посвідченні, і взагалі ви самі винні, що були там".

Зі свого боку, у НСЖУ наголосили, що співробітники Національної поліції під час протесних акцій не повинні розглядати співробітників ЗМІ як загрозу.

"Єдина зброя журналістів – це фотоапарат чи телекамера, диктофон чи мікрофон, тому побиття журналістів співробітниками правоохоронних органів під час протестів нічим не виправдане. Уже немало співробітників медіа постраждали саме від дій людей у погонах, але без належних розслідувань та без належних вимог керівництва МВС не чіпати під час заворушень журналістів такі інциденти траплятимуться і у майбутньому", - зазначив Томіленко.

У НСЖУ нагадали, що за останні 6 років для журналіста це уже третій інцидент із застосуванням до нього сили співробітниками МВС.

"Події під Верховною Радою збіглися із рішенням Вищої ради правосуддя, яка не підтримала рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо звільнення судді Шевченківського суду Києва Валентини Маліновської. Саме вона 6 років назад ухвалила рішення тримання під вартою журналіста Сергія Нужненка, якого по-звірячому побили співробітники підрозділу "Беркут" на Банковій 1 грудня 2013 року. Також Нужненко постраждав під час виконання професійних обов’язків у березні 2018 року під час розгону наметового містечка прихильників Саакашвілі під Верховною Радою. Тоді працівник поліції підійшов до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя", - зазначили в НСЖУ.

Як повідомляв Укрінформ, під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня 2019 року постраждали 23 правоохоронці: 17 поліцейських та шестеро гвардійців. До медиків звернулося 11 громадян, серед них один журналіст.

Фото: Радіо Свобода.