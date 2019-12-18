Депутати планують створити ТСК з розслідування сутичок під Радою

У Верховній Раді планують створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування інциденту між активістами і правоохоронцями на мітингу 17 грудня біля будівлі парламенту.

Про це журналістам у кулуарах парламенту розповів голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія за результатами консультацій Голови Верховної Ради з лідерами фракцій та членами Аграрного комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я запропонував створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування вчорашніх подій, бо там постраждали 17 поліцейських, два громадські активісти чи цивільні. Тому всі підтримали... Я, на жаль, вже є головою іншої ТСК (щодо розслідування пожеж на складах боєприпасів – ред.), але ми (фракція «Слуги народу» - ред.) надамо обов’язково когось із наших депутатів для того, щоб розслідувати всебічно і об’єктивно весь цей процес», - зазначив Арахамія.

Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшло кілька масових акцій, під час яких виникли сутички.

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Постраждало 17 поліцейських та двоє протестувальників. Поліція затримала 26 осіб.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.