Під Радою знову збирається мітинг проти ринку землі

Під Радою знову збирається мітинг проти ринку землі

Укрінформ
Під будівлею Верховної Ради зранку у середу знову збираються люди на мітинг проти ринку землі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники акції тримають у руках прапори партії “Батьківщина”, “Національного корпусу” та інші.

Будівлю парламенту посилено охороняють поліцейські і нацгвардійці, чергують вибухотехніки, рятувальники, медики.

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Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшло кілька масових акцій, під час яких виникли сутички.

У сутичках постраждало 17 поліцейських та двоє протестувальників. Поліція затримала 26 осіб.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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