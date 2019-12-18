Під Радою знову збирається мітинг проти ринку землі

Під будівлею Верховної Ради зранку у середу знову збираються люди на мітинг проти ринку землі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники акції тримають у руках прапори партії “Батьківщина”, “Національного корпусу” та інші. Будівлю парламенту посилено охороняють поліцейські і нацгвардійці, чергують вибухотехніки, рятувальники, медики. Читайте також: У сутичках під Радою журналісту "Радіо Свобода" розбили камеру Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшло кілька масових акцій, під час яких виникли сутички. У сутичках постраждало 17 поліцейських та двоє протестувальників. Поліція затримала 26 осіб. Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.