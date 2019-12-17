Мітингарям, які били правоохоронців та бризкали газом під Радою, готують підозри

Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Поліціянти вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників. На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події", — йдеться у повідомленні.

В Нацполіції зазначають, що лікарі скликали консиліум для того, щоб вирішити, чи робити трепанацію черепу правоохоронцю, який постраждав під час мітингу. Йдеться про військовослужбовця Національної гвардії, учасника бойових дій підполковника Кулінка Ю.В.

Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшли одночасно кілька масових акцій. Зокрема, це акції щодо ринку землі, авто на єврономерах і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу.

Під час сутичок під Верховною Радою загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України надали допомогу 16-м постраждалим.

На брифінгу начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про 26 затриманих. Він уточнив, що було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівнику поліції) Кримінального кодексу України.