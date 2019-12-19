Аграрний комітет пішов на перерву до вечора

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики оголосив перерву у засіданні, на якому розглядають поправки до законопроєкту № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", до 18.00.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, перерву у засіданні оголосив голова комітету Микола Сольський.

"У нас перерва до 18.00 години", - сказав він.

Як повідомлялося, засідання комітету розпочалося о 8.15 19 грудня, наразі депутати розглянули 210 поправок.

У середу, 18 грудня, депутати у комітеті почали розглядати поправки до законопроєкту о 17.00, засідання тривало до 00.30 год 19 грудня.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Нині у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.