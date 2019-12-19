У Bellingcat відреагували на скаргу Цемаха до ЄСПЛ на Україну та Нідерланди

Бойовик Володимир Цемах, який є фігурантом справи MH17, подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України та Нідерландів через дії співробітників правоохоронних органів цих країн.

На думку засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Гіґґінса, такі дії говорять про абсурдність ситуації.

“Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом у рамках обміну полоненими між Україною та Росією, попри те, що він українець, потім його втеча безпосередньо до Росії, а потім відмова Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це”, - сказав у коментарі Укрінформу засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

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За словами адвоката Цемаха, скарга стосується обставин затримання та утримання в СІЗО в Києві. Також йдеться про нібито застосування психотропних препаратів.

"Я подав скаргу до ЄСПЛ в інтересах Цемаха. Поки більш детальної інформації у мене немає, чекаємо подальшого розвитку подій", - сказав адвоката Цемаха Анатолія Кучерена агентству ТАСС.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура Нідерландів заявила, що РФ свідомо дозволила фігурантові справи MH17 Володимиру Цемаху, переданому Україною у межах обміну утримуваними особами, виїхати з РФ, аби не видавати його Нідерландам.

Щоб Цемах не зміг сховатися від слідства, прокуратура Нідерландів просила РФ його заарештувати з метою екстрадиції до Королівства.

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За інформацією відомства, запити щодо арешту Цемаха неодноразово подавалися через нідерландські дипломатичні та політичні канали. Зокрема, міністр закордонних справ Нідерландів Стед Блок наголошував на актуальності запиту як письмово, так і під час особистої зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. Про необхідність швидкого виконання запиту на європейському рівні наголошував і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

19 листопада 2019 року Національна прокуратура отримала повідомлення від російської влади про те, що запит на арешт Цемаха не може бути виконаний, оскільки інформації щодо місця перебування Цемаха в Російській Федерації немає. Згідно з повідомленнями ЗМІ, Цемах уже повернувся на Схід України.

Прокуратура Нідерландів дійшла висновку щодо свідомої невидачі Цемаха Росією і поінформувала про свій висновок як російську сторону, так і родичів жертв катастрофи МН17.

Україна 7 вересня передала Росії фігуранта справи MH17 Цемаха в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне на Донбасі. Україна звинуватила його у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.