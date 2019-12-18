Зеленський підписав зміни до закону про об'єднання тергромад

Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територіальних громад.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей" № 348-ІХ, який український парламент ухвалив 5 грудня 2019 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що закон має на меті активізацію та впорядкування процесу формування спроможних територіальних громад.

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Як розповіли в ОП, необхідність ухвалення закону обумовлена тим, що обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

"Унаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що нездатні надавати мешканцям якісні й доступні публічні та інші послуги", - пояснили в ОП.

Закон доповнює перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей.

Згідно з документом, перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджує Кабінет міністрів за поданням Ради міністрів АР Крим, відповідної обласної державної адміністрації.