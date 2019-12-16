Новий адмінустрій, префекти та вибори в ОТГ: які зміни до Конституції пропонує Зеленський

Перші вибори в громадах проводитимуться протягом 90 днів після набуття чинності закону про адміністративно-територіальний устрій.

Про це йдеться у президентському законопроєкті в частині "Перехідні положення" Конституції, розділ XV.

"Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)": одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі та в порядку, визначеному законом. Перші місцеві вибори голів громад, до рад громад, окружних, обласних рад проводяться протягом 90 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій", - йдеться у законопроєкті.

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Документом передбачено, що повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на перших, чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", припиняються з дня набуття повноважень головами громад, відповідними радами громад, окружними, обласними радами, обраними на перших місцевих виборах після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.

Як повідомляв Укрінформ, процес добровільного об'єднання громад триватиме щонайменше до лютого 2020 року, коли можуть бути схвалені зміни до Конституції щодо нового адміністративно-територіального устрою.

Уряд розробляє зміни щодо адміністративно-територіального устрою, внаслідок яких ключовими будуть органи місцевого самоврядування, територіальні громади, а представник держави — префект — забезпечуватиме нагляд за законністю рішень, які прийматимуть органи місцевого самоврядування.

Призначення префектів відбуватиметься після створення окружними обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2021 року. Про це йдеться у законопроєкті №2598 про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) у розділі XV Перехідних положень.

“Президент України за поданням Кабінету міністрів України вперше здійснює призначення префектів після створення відповідними окружними, обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2021 року”, - зазначається у законопроєкті.

Документом визначено, що Президент України за поданням Кабінету міністрів призначає на посади та звільняє з посад голів місцевих державних адміністрацій до призначення відповідних префектів.

Згідно з законопроєктом, місцеві державні адміністрації продовжують здійснювати свої повноваження на відповідній території до створення окружними, обласними радами виконавчих комітетів на підставі закону про місцеве самоврядування, що визначає повноваження виконавчих комітетів окружних, обласних рад, але не пізніше ніж до 1 березня 2021 року.

Законопроєкт також передбачає, що акти голів місцевих державних адміністрацій діють до набрання чинності відповідними актами місцевого самоврядування, актами префектів, інших органів виконавчої влади, ухваленими відповідно до Конституції та законів України.

Наприкінці жовтня заступник міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода заявив, що розраховує, на те, що народні депутати ухвалять зміни до Конституції вже в лютому наступного року. Після цього можна буде затверджувати новий адміністративно-територіальний устрій на рівні громад і районів та на його основі ухвалювати закон про місцеві вибори.

Президент України вніс 13 грудня до Верховної Ради проєкт Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Законопроєкт визначено як невідкладний.