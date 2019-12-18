Особливий статус Донбасу продовжили ще на рік — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження ще на рік закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, на сторінці закону № 2569 зазначається, що 18 грудня документ “повернуто з підписом від Президента”.

Як повідомлялося, парламент 12 грудня 320-ма голосами ухвалив зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.