Разумков відкрив і одразу закрив вечірню Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передчасно закрив вечірнє засідання парламенту у вівторок після консультацій з керівниками парламентських фракцій.

Про це він сказав відразу після відкриття вечірнього засідання у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, я ставлю вас до відома, що відбулися консультації на засіданні комітету (Комітету з питань аграрної й земельної політики, - ред.) Там були присутні представники депутатських фракцій і груп. Консультації будуть продовжуватися і сьогодні, і, я думаю, що завтра зранку. Тому була пропозиція, я так розумію, від усіх фракцій і депутатських груп, - сьогодні продовжити роботу не в пленарному режимі", - повідомив Разумков.

Після цього за регламентом Голова ВР відкрив вечірнє засідання, у залі зареєструвалося 320 народних депутатів. Відразу після відкриття Разумков закрив вечірнє засідання ВР.

"Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Повертаємось до консультацій", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила журналістам, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв керівникам парламентських фракцій не проводити вечірнє засідання Ради 17 грудня. Також Тимошенко підтвердила, що депутати її фракції не дадуть сьогодні провести сесію та анонсувала засідання аграрного комітету з головами фракцій вранці 18 грудня.

Раніше ВР не змогла відновити роботу після оголошеної о 12:00 півгодинної перерви.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко та члени її фракції, а також депутати від«Опозиційної платформи - За життя» заблокували президію Верховної Ради та трибуну парламенту.

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Голова ВР Дмитро Разумков оголосив про позачергове засідання агрокомітету та закрив ранкове засідання ВР достроково.

«Ми домовилися, що ми сьогодні просто відкриємо сесію (вечірнє засідання – ред.) і закриємо. Що будемо робити завтра - ми ще не знаємо, будемо визначатися, робити засідання фракції, міжфракційні консультації. І дивитися, яким чином ми можемо не блокувати роботу Верховної Ради», - сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у кулуарах парламенту.

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Водночас він підкреслив, що ймовірніше за все зрив засідання парламенту не пов’язаний із розглядом законопроєктів про ринок землі, яких не було у порядку денному. Арахамія припустив, що причиною було небажання деяких парламентів підтримати законопроєкт про слідчі дії над депутатами, який фактично запускає процедуру зняття недоторканності.

«Я б хотів звернути вашу увагу, що сьогодні не було на порядку денному взагалі нічого про землю, але сьогодні було щось інше. Зокрема зняття депутатської недоторканності. Ви бачили хто вийшов і заблокував трибуну (представники фракцій «Батьківщина» і «Опозиційна платформа – «За життя» - ред.). Хтось дуже-дуже не хоче, щоб цього року була скасована депутатська недоторканність», - сказав Арахамія.

Окрім того Арахамія припускає, що зрив засідання може бути пов’язаний із наміром парламенту розглянути законопроєкти про легалізацію видобутку бурштину цього тижня.

«Нам теж кажуть, що не буде вам ніякого бурштину цього тижня, будемо блокувати, робити все що завгодно для того, щоб цього не трапилося», - сказав політик.

17 грудня в урядовому кварталі відбувся мітинг противників відкриття ринку землі. Сталося кілька сутичок мітингарів з поліцією.

Напередодні, під час Погоджувальної ради, Тимошенко закликала керівництво ВР зняти з розгляду три законопроєкти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Але ця пропозиція не була підтримана.