Разумков достроково закрив ранкову Раду через засідання агрокомітету

Разумков достроково закрив ранкову Раду через засідання агрокомітету

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Укрінформ
Голова ВР Дмитро Разумков оголосив про позачергове засідання агрокомітету та закрив ранкове засідання ВР достроково.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас достатньо напружена ситуація у стінах Верховної Ради та за її межами. Є пропозиція від всіх фракцій та депутатських груп – зараз провести позачергове засідання аграрного комітету. Прошу голову та членів комітету зібратися на третьому поверсі Верховної Ради України. На це засідання запрошуються перший заступник і заступник Голови Верховної Ради, керівництво фракцій – голова або співголови, без додаткових колег, які бажають взяти участь, тому що ми перетворимо це з робочої наради знову на хаотичне якесь явище", - сказав Разумков.

Він уточнив, що позачергове засідання комітету буде організаційним, і поправки до законопроєкту про ринок землі на ньому не розглядатимуться.

"У зв’язку з цим я пропоную закрити ранкове засідання Верховної Ради України достроково, на півгодини раніше", - додав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, ВР не змогла відновити роботу після оголошеної о 12:00 півгодинної перерви.

Верховна Рада досі не відновила роботу після планової перерви, яка мала тривати з 12.00 до 12.30.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та члени її фракції заблокували президію Верховної Ради та трибуну парламенту, до них також долучилися народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя".

Також Президії і біля трибуни були присутні також депутати від "Слуги народу".

Депутати від фракції ОПЗЖ у ложі уряду розгорнули великий банер із написом "Не дамо розкрасти землю!".

Напередодні, під час Погоджувальної ради, Тимошенко закликала керівництво ВР зняти з розгляду три законопроєкти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Але ця пропозиція не була підтримана.

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