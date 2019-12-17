Разумков достроково закрив ранкову Раду через засідання агрокомітету

Голова ВР Дмитро Разумков оголосив про позачергове засідання агрокомітету та закрив ранкове засідання ВР достроково.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас достатньо напружена ситуація у стінах Верховної Ради та за її межами. Є пропозиція від всіх фракцій та депутатських груп – зараз провести позачергове засідання аграрного комітету. Прошу голову та членів комітету зібратися на третьому поверсі Верховної Ради України. На це засідання запрошуються перший заступник і заступник Голови Верховної Ради, керівництво фракцій – голова або співголови, без додаткових колег, які бажають взяти участь, тому що ми перетворимо це з робочої наради знову на хаотичне якесь явище", - сказав Разумков.

Він уточнив, що позачергове засідання комітету буде організаційним, і поправки до законопроєкту про ринок землі на ньому не розглядатимуться.

"У зв’язку з цим я пропоную закрити ранкове засідання Верховної Ради України достроково, на півгодини раніше", - додав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, ВР не змогла відновити роботу після оголошеної о 12:00 півгодинної перерви.

Верховна Рада досі не відновила роботу після планової перерви, яка мала тривати з 12.00 до 12.30.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та члени її фракції заблокували президію Верховної Ради та трибуну парламенту, до них також долучилися народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя".

Також Президії і біля трибуни були присутні також депутати від "Слуги народу".

Депутати від фракції ОПЗЖ у ложі уряду розгорнули великий банер із написом "Не дамо розкрасти землю!".

Напередодні, під час Погоджувальної ради, Тимошенко закликала керівництво ВР зняти з розгляду три законопроєкти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Але ця пропозиція не була підтримана.