Депутати від “Батьківщини” та ОПЗЖ заблокували президію та трибуну Ради

Верховна Рада досі не відновила роботу після планової перерви, яка мала тривати з 12.00 до 12.30.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Попередньо Голова ВР Дмитро Разумков зазначив, що під час перерви він збере голів фракцій у себе в кабінеті для проведення політичних консультацій.

Станом на 13.10 депутати так і не повернулися до розгляду питань порядку денного.

Тим часом лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та члени її фракції заблокували президію Верховної Ради та трибуну парламенту, до них також долучилися народні депутати від "Опозиційної платформи — За життя".

Між Тимошенко, Разумковим і співголовою ОПЗЖ Юрієм Бойком триває активна дискусія.

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Окрім того, в Президії і біля трибуни присутні також депутати від "Слуги народу".

Депутати від фракції ОПЗЖ у ложі уряду розгорнули великий банер із написом "Не дамо розкрасти землю!". З огляду на це, скоріше за все дискусія парламентарів стосується законопроєкту при ринок землі та інших супутніх "земельних" ініціатив.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, під час Погоджувальної ради, Юлія Тимошенко закликала керівництво ВР зняти з розгляду три законопроєкти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Але ця пропозиція не була підтримана.

Фото: 5 канал/Ірина Сисак