Разумков кличе голів фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав керівників парламентських фракцій зібратися на нараду в його кабінеті під час перерви в ранковому засіданні парламенту.

Про це Разумков оголосив перед перервою у ранковому засіданні Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, оголошується перерва на 30 хвилин до 12:30... Голови фракцій, будь ласка, зберіться в кабінеті для того, щоб ми провели нараду", - сказав спікер.

Тему наради Разумков не повідомляв.