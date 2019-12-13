Заступник керівника ОП зустрівся з заступником держсекретаря МЗС Польщі

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся із заступником державного секретаря Міністерства закордонних справ Республіки Польща Марчином Пшидачем.

Про це повідомляється на сайті Президента.

“Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся із заступником державного секретаря Міністерства закордонних справ Республіки Польща Марчином Пшидачем. Ігор Жовква поінформував співрозмовника про зусилля, докладені Президентом України Володимиром Зеленським з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, а також про результати саміту, який відбувся 9 грудня в Парижі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Марчин Пшидач підтвердив незмінну підтримку Польщею територіальної цілісності та суверенітету України й висловив готовність офіційної Варшави продовжувати тиск на Російську Федерацію з метою виконання Мінських домовленостей.

Сторони обговорили пріоритетні напрями взаємодії у контексті реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України. Польща налаштована продовжувати активну підтримку нашої держави у цьому напрямі.

Також під час зустрічі йшлося про основні питання двостороннього порядку денного, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав, а також під час засідання Консультаційного комітету Президентів України і Республіки Польща 5 листопада 2019 року у Львові.

“Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам’яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт та очікує на відповідні кроки з боку польської сторони щодо упорядкування місць української пам’яті на території Польщі”, - повідомляють в ОП.

Співрозмовники узгодили графік заходів політичного діалогу на найвищому рівні на найближчі місяці.

Фото: president.gov.ua