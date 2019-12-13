Зниклі безвісти й полонені: на Банковій провели нараду з представниками Червоного Хреста

Робоча група з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників закликала міжнародні інституції не обмежувати свою діяльність проведенням тренінгів, а впливати на ситуацію щодо пошуку зниклих та опікуватися полоненими.

Про це йшлося під час засідання групи за участі представників МКЧХ, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Дуже хотілося б, щоб міжнародні інституції не обмежувалися психологічною допомогою, проведенням тренінгів. Сьогодні ви – єдина інституція, яка може впливати на ситуацію там, шукати безвісти зниклих і опікуватися тими, хто перебуває за ґратами, – це цивільні заручники й полонені. Ми дуже сподіваємося на вас", – сказав координатор робочої групи Микола Колесник.

Водночас він подякував МКЧХ за те, що вони опікуються родинами безвісти зниклих під час бойових дій на Донбасі, та підкреслив, що Червоний Хрест – це єдина міжнародна інституція, яка може проводити повноцінну роботу з пошуку зниклих безвісти та цивільних заручників.

Також координатор робочої групи наголосив на важливості з’ясування ситуації щодо повернення тіла загиблого в полоні українського воїна Романа Безпалого.

Крім того, за даними ОП, він назвав неприпустимим випадок, коли правоохоронці оголосили в розшук зниклого безвісти військовослужбовця Руслана Сугака за підозрою у скоєнні вбивства.

У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов повідомив, усі справи будуть взяті під контроль МВС і голова Нацполіції доручив провести перевірку інциденту стосовно Руслана Сугака. Крім того, за його даними, буде вивчено інформацію щодо обставин повернення тіла Романа Безпалого.

Водночас, як розповіли в ОП, учасники робочої групи звернулися до Верховної Ради з пропозицією створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування подій, які відбувалися під час Іловайської та Дебальцівської операцій.

Також представники робочої групи звернулися до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією привітати з новорічними святами кожного цивільного заручника, полоненого та політичного в’язня в РФ, Криму та в ОРДЛО, щоб вони відчули, що їх пам’ятають на найвищому рівні у державі.

Колесник додав, що з урахуванням комюніке за результатами саміту в Нормандському форматі та заяв Президента України, а також діяльності МКЧХ, робота зі звільнення українських громадян та пошуку зниклих безвісти триватиме доти, поки останній українець не повернеться додому.

Зазначається, що учасники засідання заслухали інформацію представників МКЧХ щодо ведення реєстру осіб, які зникли під час бойових дій на сході України.

Заступник координатора відділу захисту населення Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Присцилла Абсі наголосила, що організація надаватиме будь-яку допомогу у питанні пошуку зниклих безвісти. За її словами, до Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти.

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У засіданні робочої групи взяли участь представники Міжнародної місії Червоного Хреста, заступник голови Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, радник міністра внутрішніх справ, представники Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у нормандському форматі. Однією з домовленостей саміту є “обмін всіх встановлених на всіх встановлених”.

Президент Володимир Зеленський заявив, що списки на обмін утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" будуть обговорюватися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 18 грудня.