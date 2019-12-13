Єврокомісія оцінила, як Україна втілює угоду про асоціацію

У Євросоюзі визначили пріоритетні сфери, в яких Україна досягла прогресу в імплементації реформ за Угодою про асоціацію.

Про це йдеться в оприлюдненій 13 грудня доповіді Єврокомісії щодо імплементацію Україною Угоди про асоціацію з ЄС у 2019 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Щодо сфері боротьби з корупцією, 5 вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд. Його діяльність є особливо важливою, адже жодний високопоставлений посадовець ще не був притягнутий до відповідальності за корупцію", - зазначається у доповіді.

Водночас в ЄС констатують, що в Україні була декриміналізована відповідальність за незаконне збагачення, але було перезапущено НАБУ.

При цьому у доповіді окремо згадується, що до відповідальності також не притягнуті причетні до оборудки із ПриватБанком та не компенсовані втрачені активі.

Відносно енергетичної галузі у доповіді констатується, що до кінця 2019 року має бути завершений процес анбандлінгу "Нафтогазу".

"Натомість, імплементація реформ у секторі електроенергії залишається під загрозою в умовах нинішньої олігополістичної структури ринку", - відзначили в ЄС.

Як наголошується, торгівля між Україною і ЄС продовжує зростати, і європейська сторона зберігає позицію головного експортера для України.

"Однак, доповідь підкреслює необхідність покращення бізнес клімату та залучення інвестицій, в особливості, через зміцнення верховенства права, боротьбу з корупцією, що забезпечить підвищення стандартів життя", - заявили у Єврокомісії.

Відносно економічної сфери та секторальних реформ у доповіді позитивно оцінюються досягнення у частині ухвалення державного бюджету, у сфері митниці, дерегуляції ринку, державних закупівель. Менший прогрес відзначається у сфері охорони здоров'я.

Обмеженими також залишаються реформи з питання прав інтелектуальної власності.