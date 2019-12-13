Єврокомісія назвала сферу, в якій Україні ще треба “підтягнутися”

Єврокомісія назвала сферу, в якій Україні ще треба “підтягнутися”

Доповідь
Укрінформ
У Євросоюзі позитивно оцінюють прогрес України в імплементації визначених в Угоді про асоціацію реформ, але деякі сфери потребують подальшого прогресу.

Про це йдеться в оприлюдненій у п’яницю доповіді Єврокомісії щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Новий президент, парламент і уряд України – усі заявили про свою відданість продовженню імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна. В оприлюдненій сьогодні доповіді ЄС відзначає, що упродовж минулого року Україна ухвалила важливе законодавство зі зміцнення інституцій, чого вимагають українські громадяни. Але необхідно продовжувати роботу надалі, зокрема щодо покращення бізнес- та інвестиційного клімату", - заявили у Єврокомісії.

Як наголосив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, вражає факт, що Україна проводить суттєві й важливі реформи у час, коли під загрозою є її незалежність, територіальна цілісність і суверенітет.

"Україна може продовжувати розраховувати на підтримку ЄС", - запевнив високий представник ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка заявив, що в ЄС конструктивно ставляться до пропозицій України щодо оновлення Угоди про асоціацію, тож модальності та параметри такої роботи можуть бути конкретизовані ще до кінця року.

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