Має бути комплекс законів щодо реінтеграції окупованих територій - Разумков

Верховна Рада повинна напрацювати та ухвалити комплекс законопроєктів щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков під час програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні важко відповісти, яким буде законопроєкт про "народну міліцію". Це повинен бути комплекс законопроектів, які дійсно дадуть змогу реінтегрувати тимчасово окуповані території... Багато людей сьогодні там вимушено мешкає. Якщо ми говоримо про представників територіальних громад, то багато людей, які мешкають там, залишилися українцями і дійсно прагнуть того, щоб повернутися в цю державу. Це непростий процес", - зазначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2020 року включно дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Термін його дії спливає 31 грудня 2019 року.

9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками "нормандської зустрічі" Президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього "формулу Штайнмаєра".