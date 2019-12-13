Законопроєкт про пенсії для жителів ОРДЛО поки не на порядку денному Ради — спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що владі вдасться реінтегрувати тимчасово окуповані території, а тому жителі ОРДЛО отримуватимуть пенсійне забезпечення вже на території вільної України.

Про це спікер заявив під час програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на зараз цей законопроєкт у порядку денному не знаходиться... Я сподіваюся, ми зможемо зробити так, що виплачуватимемо пенсії громадянам України, які живуть на території вільної України", - сказав Разумков.

При цьому на запитання, чи означає це, що Україна не буде відправляти гроші на непідконтрольні території та виплачувати пенсії місцевим жителям, Голова ВР уточнив, що на сьогодні "немає навіть технічної можливості відправляти туди кошти".

"Тобто відправляти кошти можливість, мабуть, є, але я думаю, що це зовсім не той шлях, який допоможе громадянам держави, які сьогодні вимушено там знаходяться", - додав Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада група народних депутатів на чолі з головою комітету ВР з соцполітики Галиною Третьяковою зареєстрували в парламенті законопроєкт №2083-д щодо врегулювання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

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Законопроєкт передбачає зокрема надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій, скасування обов’язкової реєстрації пенсіонерів як ВПО для отримання пенсій, виплату заборгованості пенсій без терміну давності (наразі діє ліміт – три роки). Також документ пропронує, що в разі втрати документів жителі ОРДЛО можуть розраховувати на отримання пенсії на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб.