Денісова: Майже пів мільйона переселенців не отримують пенсії

Понад 400 тисяч пенсіонерів-переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму не отримують пенсії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час засідання парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

“Залишається невирішеною проблема з виплатою пенсій громадянам з-поміж ВПО. Пенсії отримують лише 624 тис. пенсіонерів, а доля понад 400 тис. - невідома. Ба більше, до цього часу не затверджено Кабінетом міністрів України порядок виплат пенсій цим громадянам України, за період, на який вони були зупинені через те, що пенсіонери не встигли прийти на підконтрольну уряду України територію за коштами протягом 60 днів”, - зазначила вона.

Денісова вкотре звернулася до керівництва Пенсійного фонду України з вимогою надати інформацію, з яких причин понад 400 тис. громадян України з-поміж пенсіонерів не можуть реалізувати своє право на пенсійне забезпечення.

“Звертаюсь до Міністерства соціальної політики з вимогою в найкоротші строки внести на розгляд уряду проєкт порядку щодо погашення заборгованості пенсійних виплат ВПО, яка виникла внаслідок їх припинення через проходження дискримінаційної процедури ідентифікації наших громадян, що може тривати до шести місяців”, - наголосила Денісова.

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Як повідомляв Укрінформ, Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі про обмеження для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших соцвиплат.

За даними Представництва Президента України в АРК, питання забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб ось "вже протягом п’яти років залишається одним з найважливіших та найскладніших".