Суд розгляне позов прокуратури АРК про обмеження пенсій для переселенців

Суд розгляне позов прокуратури АРК про обмеження пенсій для переселенців

Укрінформ
Окружний адмінсуд Києва вперше проведе підготовче засідання по справі про обмеження для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших соцвиплат 4 грудня.

Про це в Facebook повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

"4 грудня в Окружному адміністративному суді міста Києва відбудеться підготовче засідання у справі про скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк", - йдеться в повідомленні.

З відповідним позовом до Кабінету міністрів України звернулася Прокуратура Автономной Республіки Крим. Провадження у справі відкрив Окружний адміністративний суд м. Києва.

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За даними Представництва Президента України в АРК, питання забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб ось "вже протягом п’яти років залишається одним з найважливіших та найскладніших".

"Воно потребує законодавчого регулювання як шляхом розробки нових законодавчих актів, так і скасування чинних, які встановлюють нерівність у правах та свободах кримчан і внутрішньо переміщених осіб, порівняно з іншими громадянами України", - вважають в представництві глави держави в АРК.

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