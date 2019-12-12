Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії транзит газу та допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання укладення договору про транзит газу, виділення макрофінансової допомоги Україні та результати нормандського саміту.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

“Окрему увагу співрозмовники приділили питанню забезпечення безперебійного транзиту газу газопроводами України та перспективам укладення нової угоди з Російською Федерацією. Домовлено продовжити відповідну роботу, зокрема за підтримки нового складу Європейської комісії у тристоронньому форматі”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, у контексті досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного фінансування президенти України та Єврокомісії узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро.

Зеленський також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Він поінформував очільницю Єврокомісії про підсумки саміту у нормандському форматі, який відбувся 9 грудня в Парижі, та наголосив на важливості виконання Російською Федерацією досягнутих домовленостей.

У свою чергу, за даними ОП, Урсула фон дер Ляєн привітала зусилля української сторони, докладені з метою відновлення переговорів нормандської четвірки, та “досягнення вагомих результатів зустрічі”.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини.

Фото: пресслужба Президента