Зеленський прописав “формулу майбутнього для України” в авторській колонці

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна може стати найдинамічнішою країною світу з найшвидшим темпом позитивних змін — не тільки в економіці, а й в усіх сферах життя.

Про це він написав у авторській колонці для спецвипуску журналу “Новое время”.

Президент, зокрема, вважає, що на сьогодні Україна не може претендувати на глобальне лідерство «у розмірах території, військової потужності та обсягів видобування корисних копалин» або ж «у технологіях і промисловому потенціалі».

«Але ми точно можемо стати найдинамічнішою країною світу. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін — не тільки в економіці, але й у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе можливо. Довести це друзям, ворогам, але перш за все — самим собі», — переконаний Зеленський.

За його словами, подібна «формула майбутнього для України» має п’ять складових, серед яких першою є мир.

«Без миру ніякого розвитку бути не може. Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей», - підкреслив глава держави.

Другим фактором Президент називає «ефективні інститути та прозорі правила гри, обов’язкові для всіх». Сюди він включає перемогу над корупцією і справедливі суди, рівність усіх перед законом, захист прав власності.

Третій фактор, на його думку, - інвестиції.

«Тому потрібно буде прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу», — пояснив Зеленський.

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Четвертою складовою він визначив «якісно іншу інфраструктуру».

«І це не тільки дороги, хоча дороги — в першу чергу. Це все те, що допомагає людині жити і добиватися успіху в Україні. Інфраструктура медична й освітня, цифрова та енергетична, фінансова та комунальна», — заявив Президент.

Нарешті, п’ятим фактором глава держави назвав народовладдя.

«Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади — від рівня громади до рівня президента», — підсумував Зеленський.