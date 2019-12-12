Аграрний комітет збереться на закрите засідання

Аграрний комітет збереться на закрите засідання

Укрінформ
Члени Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики вирішили провести засідання 12 грудня у закритому режимі.

Про це повідомив народний депутат Антон Поляков (позафракційний) у Telegram.

"Уранці нардепи від СН проголосували, щоб засідання Аграрного комітету з питань ринку землі таки закрили від громадськості", - написав він.

У цьому зв'язку голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія висловив переконання, що проведення засідання комітету у закритому режимі не стане прецедентом, а натомість допоможе депутатам без тиску, в робочому порядку розглядати питання та унеможливить блокування роботи комітету.

«Немає ніякого прецеденту. Ось я, наприклад, у комітеті з питань безпеки, і в нас були засідання в закритому режимі – і нічого страшного не трапилося після цього, тобто, це нормальний процес», - сказав він журналістам у кулуарах парламенту.

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Арахамія нагадав, комітет має опрацювати 4700 поправок, а за умови проведення під час засідання комітету «якихось мітингів» узгодження поправок може не відбутися взагалі.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.

Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

12 грудня лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олексія Кайду за заявою Богданця.

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