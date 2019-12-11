Після засідання комітету побилися “слуга народу” та ексдепутат

Після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики 11 грудня 2019 року побилися депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Богданець та депутат Ради минулого скликання від партії “Свобода” Юрій Сиротюк.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Сиротюк напав на Богданця. До бійки долучилися кілька чоловік, які оточили Богданця. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

Бійка - на відео з 1 год. 38 хв.

На засіданні аграрного комітету обговорювали зокрема питання ринку землі. Голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко вимагала провести загальноукраїнський референдум щодо запровадження ринку землі, а до того часу зняти з розгляду законопроект №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України. А також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування, але у цьому випадку обов’язковим є відчуження ділянки протягом року.