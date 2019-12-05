Бійка у Раді: депутатка обіцяє показати скріни з матюками

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Ірина Верещук оприлюднить скріншоти переписки у фракційному чаті, де про неї нецензурно висловився її колега по фракції Гео Лерос.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер, 5 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це чат, в якому присутня не лише я і не лише він. Там є наші колеги, і я, напевно, оприлюдню таку переписку і такі скріни. Вони в мене, звичайно, є, тому що і спікер фракції, і інші керівники фракції бачили, ознайомлювалися і також підтримали мене в тому, що це не гідна поведінка і не гідне звертання. Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури (Гео Лерос - голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики - ред.) не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить, як керівник підкомітету, який мав би показувати тренди, який мав би показувати те, як має виглядати політична культура в парламенті", - сказала Верещук.

За її словами, конфліктна ситуація сталася через її політичну позицію.

"Пан Гео Лерос вважає, що я не можу себе так поводити на телеефірах, зараз розмовляти з вами. Наприклад, є питання землі, є питання інші, які є дражливими. Я маю особисту позицію. І він, якщо це буде, зараз доречно, пише, що за таку позицію з фракції... І вживає слово, яке я не можу зараз сказати в публічному просторі, тому що це мат", - зазначила Верещук.

Вона додала, що Гео Лерос також пропонував видалити Верещук з чату, а також розглянути ситуацію на засіданні фракції.

Раніше Гео Лерос, спілкуючись із журналістами в кулуарах Верховної Ради, закликав Верещук оприлюднити скріншоти переписки, де, за словами Верещук, він нецензурно до неї звернувся.

"Нехай викладе скріншоти того, що я написав. Якщо медіаспільнота вирішить, що там був факт образи, конкретно їй адресованої чи взагалі комусь, я із задоволенням вибачуся", - сказав Лерос.

Він додав, що сам не оприлюднюватиме переписку, оскільки претензії до листування є не у нього.

Гео Лерос також наполягає, що його звернення, через яке виник конфлікт, не було адресоване особисто Ірині Верещук.

"Ми були у Разумкова, ми порушували це питання. Усі сказали, що особисто до неї нічого не було адресовано. Була форма вибрана в спілкуванні, притаманна мені. Але конкретно образ ніяких не було", - сказав Лерос.

Депутат також не коментує інцидент з колегою по фракції Максимом Бужанським.

"Що стосується інциденту з Бужанським, я віддаю перевагу не коментувати. Тому що історія почалася з одного, а переросла в інше", - зазначив Лерос.

Депутат підтвердив, що його конфлікт з Верещук пов'язаний з її політичною позицією.

"Мова не йде про конкретні розбіжності, мова йде про стратегічні питання ... Якщо ми приймаємо рішення як фракція, що ми підтримуємо, значить, ми підтримуємо, а якщо людина приймає рішення, що вона засуджує публічно цю позицію і при цьому є частиною фракції, це неправильно. Ти можеш вийти з цієї фракції і далі обговорювати скільки ти хочеш", - сказав Лерос.

Як повідомлялося, у четвер, 5 грудня, у залі Верховної Ради сталася бійка між депутатами зі “Слуги народу” Бужанським і Леросом.

Верещук заявила, що бійка виникла через те, Лерос її образив, а Бужанський заступився, вимагаючи від Лероса вибачитися перед жінкою.