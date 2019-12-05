“Слуги народу” побилися через депутатку - вона розповіла деталі

Сутичка у сесійній залі парламенту між членами фракції "Слуга народу" Гео Леросом і Максимом Бужанським сталася через те, що Лерос образив колегу по фракції Ірину Верещук.

Про це сама Верещук заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас дійсно був мініконфлікт із паном Гео Леросом, який, я вважаю, не в політичний спосіб висловлювався щодо мене публічно, в чаті. Я зробила йому зауваження і попросила, щоб він сьогодні прийшов і вибачився. Він не відреагував. Я попросила керівництво фракції відреагувати. Керівництво фракції не відреагувало. Я у себе, де я сиджу, розповіла цю ситуацію, і така ситуація трапилася, коли ті, хто це почули, пішли в нього попросити, щоб він все-таки попросив вибачення, і більше такого не відбувалося", - розповіла Верещук.

Вона додала, що Бужанський відреагував на це прохання емоційно.

"Але я йому дякую. Якщо ми завдали комусь незручностей - вибачте. Тому що, можливо, я провокувала своєю емоційністю. Але я вважаю, давайте будемо виходити і вчитися один одному і довіряти, і поважати один одного, а наші люди, які нас бачать, будуть вірити і також будуть поважати один одного і довіряти нам як владі", - сказала Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, під час ранкового засідання парламенту 5 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив народних депутатів припинити бійку. Пізніше стало відомо, що сутичка сталася між членами фракції "Слуга народу" Гео Леросом і Максимом Бужанським.