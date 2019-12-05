У Раді побилися двоє “слуг народу”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час ранкового засідання парламенту в четвер закликав народних депутатів "припинити бійку".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, заспокойтеся. Припиніть в залі бійку", - сказав Разумков.

Народні депутати з різних фракцій скупчилися під гостьовою ложею поза місцями фракції "Європейська солідарність" у місці, недоступному для телекамер.

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Ірина Геращенко розповіла про інцидент у Facebook.

"Максим Бужанський напав на свого колегу по фракції Гео Лероса. Він забіг в сектор "Європейської Солідарності", затяг його за колони, й нашим депутатам прийшлося зупиняти бійку і вигнати хулігана з нашого сектору", - написала депутатка.