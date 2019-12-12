Арахамія каже, що перерву в Раді оголосили через ситуацію на аграрному комітеті

Арахамія каже, що перерву в Раді оголосили через ситуацію на аграрному комітеті

Укрінформ
Перерву в роботі Верховної Ради оголошено задля обговорення ситуації, що склалася на засіданні Аграрного комітету.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ні, немає жодних питань щодо продовження особливого статусу Донбасу – більшість фракцій вчора на зустрічі підтримали (ухвалення відповідного законопроєкту – ред.), але не всі. Я думаю, що «Голос» не буде голосувати і «Батьківщина». Перерва була ініційована чотирма фракціями через ситуацію на Аграрному комітеті», - зазначив Арахамія.

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Політик заявив, що не знає, про яку саме ситуацію йдеться, але додав, що «це сьогоднішнє щось зранку сталося».

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції "Слуги народу" Андрієм Богданцем сталася бійка. Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

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