Резніков назвав "складнощами перекладу" виправлення ОП тексту висновків саміту

Представник України у Тристоронній контактній групі по врегулюванню конфлікту на Донбасі Олексій Резніков назвав "складнощами перекладу" виправлення Офісом президента тексту висновків саміту в "нормандському форматі".

Про це Резніков заявив в ефірі Громадського.

"Надумана, роздмухана історія з нічого... Це комюніке відпрацьовувалося. Уявіть собі — ідуть складні перемовини, в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств, дошліфовують слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовою, а текст виходить англійською", — пояснив Резніков.

Нагадаємо: 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Після низки двосторонніх розмов "нормандська четвірка" зібралася разом. Їхні перемовини перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна — першої для обох лідерів: досі вони провели чотири телефонних розмови.