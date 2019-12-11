Регламентний комітет звернеться до НАЗК через погрози ексрадника глави МОЗ депутаткам

Парламентський Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР звернеться до НАЗК через погрози колишнього радника глави МОЗ Олександра Чумака народним депутатам від фракції "Голос" Ользі Стефанишиній та Олександрі Устіновій.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Регламентний комітет парламенту ухвалив рішення звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо ситуації, яка сталася на засіданні комітету з питань здоров’я нації. Таке рішення підтримали більшість депутатів Комітету з питань регламенту під час розгляду звернення від депутаток Ольги Стефанишиної та Олександри Устінової", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, йдеться про засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, коли депутатам від "Голосу" погрожували фізичною розправою за їхній законопроєкт №2089 про зниження цін на ліки.

"Такі випадки тиску і погроз не повинні повторитися. Бо вчора це сталося з нами, а завтра може трапитися з будь-яким іншим народним депутатом. Ані фармбізнес, ані будь-який інший бізнес не повинен тиснути на народних депутатів і просувати на засіданнях парламентських комітетів свої інтереси. І такі факти тиску та конфлікту інтересів повинні розглядати правоохоронні органи. Чекатимемо тепер на реакцію НАЗК", ― зазначила депутат від фракції "Голос" та співавтор законопроєкту Ольга Стефанишина.

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У "Голосі" нагадують, що раніше Стефанишина та Устінова звернулися до Генеральної прокуратури щодо погроз. Як зазначають у пресслужбі "Голосу", реакції ГПУ досі немає.

Як повідомлялося, раніше Ольга Стефанишина розмістила у соцмережі відеозапис, зроблений на засіданні Комітету ВР з питання здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під час розгляду законопроєкту №2089, який, зокрема, врегульовує питання паралельного імпорту ліків.

На відеозаписі зафіксовано, як Олександр Чумак сказав: "Начинайте, а то я им бошки отобъю".