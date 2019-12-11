Регламентний комітет звернеться до НАЗК через погрози ексрадника глави МОЗ депутаткам
Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".
"Регламентний комітет парламенту ухвалив рішення звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо ситуації, яка сталася на засіданні комітету з питань здоров’я нації. Таке рішення підтримали більшість депутатів Комітету з питань регламенту під час розгляду звернення від депутаток Ольги Стефанишиної та Олександри Устінової", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у пресслужбі, йдеться про засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, коли депутатам від "Голосу" погрожували фізичною розправою за їхній законопроєкт №2089 про зниження цін на ліки.
"Такі випадки тиску і погроз не повинні повторитися. Бо вчора це сталося з нами, а завтра може трапитися з будь-яким іншим народним депутатом. Ані фармбізнес, ані будь-який інший бізнес не повинен тиснути на народних депутатів і просувати на засіданнях парламентських комітетів свої інтереси. І такі факти тиску та конфлікту інтересів повинні розглядати правоохоронні органи. Чекатимемо тепер на реакцію НАЗК", ― зазначила депутат від фракції "Голос" та співавтор законопроєкту Ольга Стефанишина.
У "Голосі" нагадують, що раніше Стефанишина та Устінова звернулися до Генеральної прокуратури щодо погроз. Як зазначають у пресслужбі "Голосу", реакції ГПУ досі немає.
Як повідомлялося, раніше Ольга Стефанишина розмістила у соцмережі відеозапис, зроблений на засіданні Комітету ВР з питання здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під час розгляду законопроєкту №2089, який, зокрема, врегульовує питання паралельного імпорту ліків.
На відеозаписі зафіксовано, як Олександр Чумак сказав: "Начинайте, а то я им бошки отобъю".