Двоє депутатів звернулися до ГПУ через погрози ексрадника глави МОЗ

Народні депутати Ольга Стефанішина та Олександра Устінова звернулися до Генпрокуратури з заявою про погрози з боку колишнього радника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака.

Про це Стефанішина написала у Facebook.

"Подали з Олександрою Устіновою заяву до Генеральної прокуратури України про вчинення кримінальних правопорушень через погрозу заподіяти шкоду мені як народному депутату. ...Бо у словах Олександра Чумака конкретна погроза «відбити бошки» авторам законопроєкту 2089. Саме він зробить ліки в Україні дешевшими", - написала Стефанішина.

Напередодні Стефанішина розмістила у соцмережі відеозапис, зроблений того ж дня на засіданні Комітету ВР з питання здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під час розгляду законопроєкту 2089, який, зокрема, врегульовує питання паралельного імпорту ліків.

На відеозаписі зафіксовано, як Олекандр Чумак сказав: "Начинайтє, а то я ім бошки отобью".