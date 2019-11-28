Двоє депутатів звернулися до ГПУ через погрози ексрадника глави МОЗ

Двоє депутатів звернулися до ГПУ через погрози ексрадника глави МОЗ

Укрінформ
Народні депутати Ольга Стефанішина та Олександра Устінова звернулися до Генпрокуратури з заявою про погрози з боку колишнього радника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака.

Про це Стефанішина написала у Facebook.

"Подали з Олександрою Устіновою заяву до Генеральної прокуратури України про вчинення кримінальних правопорушень через погрозу заподіяти шкоду мені як народному депутату. ...Бо у словах Олександра Чумака конкретна погроза «відбити бошки» авторам законопроєкту 2089. Саме він зробить ліки в Україні дешевшими", - написала Стефанішина.

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Напередодні Стефанішина розмістила у соцмережі відеозапис, зроблений того ж дня на засіданні Комітету ВР з питання здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під час розгляду законопроєкту 2089, який, зокрема, врегульовує питання паралельного імпорту ліків.

На відеозаписі зафіксовано, як Олекандр Чумак сказав: "Начинайтє, а то я ім бошки отобью".

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