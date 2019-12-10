Die Presse про саміт у Парижі: Москва хоче зберегти свій вплив на Донбасі

Участь у саміті "нормандської четвірки" дала змогу президенту РФ Володимиру Путіну продемонструвати готовність до переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України, хоча мета Москви залишається у збереженні свого впливу на Донбасі.

Про це пише у своїй статті впливова австрійська газета Die Presse.

"Для Путіна участь у "нормандському саміті" дала можливість продемонструвати готовність до діалогу щодо врегулювання конфлікту", - зазначає у своїй статті журналістка Ютта Зоммербауер.

Вона нагадує, що в центрі обговорення зустрічі у Парижі було питання імплементації Мінських домовленостей, в яких, зокрема, прописано перемир’я та обмін військовополоненими, а також низка політичних моментів, таких як місцеві вибори на "контрольованих проросійськими сепаратистами районах". "Досі немає єдності, на яких умовах вони відбудуться. Все ж – спрощено кажучи – спосіб проведення цих виборів визначає майбутній порядок на Донбасі", - зазначає журналістка.

Водночас, за її словами, погляди Москви та Києва на Мінські домовленості відрізняються, "як і цілі, які вони переслідують".

"Москва хоче зберегти свій вплив у зоні конфлікту, а Київ хоче відновити контроль над своєю територією. І чим довше триває конфлікт, тим складнішим стає його врегулювання. Адже на місцях сепаратисти та Кремль створюють нові реалії, як от видача російських паспортів для майже 2,5 млн жителів сепаратистських районів. Схожу практику російська держава проводила в "заморожених конфліктах" в Абхазії, Південній Осетії та Придністров'ї", - йдеться у статті.

Її автор також переконана, що політичний підхід з позиції сили, який Москва здійснює по відношенню до своїх сусідів, "заважає загальноєвропейському примиренню, яке, як відомо, просуває Еммануель Макрон". І те, що президент Франції домагається прихильності Путіна, це лише посилює позицію президента РФ і не обов’язково приводить до його готовності шукати баланс у відношеннях із Заходом, зазначається у статті.

Інформуючи про сам саміт у Парижі, журналістка пише, що в центрі переговорів було питання імплементації Мінських домовленостей, в яких, зокрема, прописано перемир’я та обмін військовополоненими, а також низка політичних моментів, таких, як місцеві вибори у "контрольованих проросійськими сепаратистами районах". "Досі немає єдності, на яких умовах вони відбудуться. Все ж – спрощено кажучи – спосіб проведення цих виборів визначає майбутній порядок на Донбасі", - зазначає кореспондент.

Вона повідомляє, що узгодження спільного комюніке за результатами саміту відбувалося важко і затягнулося до пізнього вечора. Під час пресконференції лідерів у Парижі було повідомлено про домовленість щодо повного припинення вогню до кінця 2019 року, досягнення розуміння щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх", розведення сил на ще трьох ділянках, проведення робіт з розмінування, а також створення нових КПВВ та розширення діяльності СММ ОБСЄ. "Обережний оптимістичний настрій панував в Єлисейському палаці, хоча було неясно, чи усі заходи дійсно будуть реалізовані", - описує атмосферу пресконференції австрійська журналістка.

Також вона звертає увагу на те, що "жодного компромісу не досягнуто по темі запланованих місцевих виборів на Донбасі": "Україна наполягає на безпекових гарантіях до проведення місцевих виборів в сепаратистських районах. Через 4 місяці ця тема знову стане предметом обговорення".

Крім того, не було досягнуто згоди і в суперечці щодо транзиту російського газу територією України, то ж переговори триватимуть далі. "Поруч з конфліктом на Донбасі виникла нова проблема для Європи: Москва та Київ досі не домовилися про продовження транзиту газу. Для України на карту поставлені доходи в бюджет, для Газпрому – безпека постачання в Європу", - пише Зоммербауер.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки і водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.

За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.