У Євросоюзі прокоментували результати "нормандського саміту"

Європейський Союз привітав зусилля Німеччини і Франції з організації «нормандського саміту», який відбувся вчора у Парижі, та визначив досягнуті домовленості як перший крок до врегулювання кризи в Україні.

Про це у вівторок у Парижі під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром Франції у європейських та закордонних справах Жан-Івом Ле Дріаном (Jean-Yves LE DRIAN) заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, трансляція якої велася на мультимедійному каналі ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна буда присутньою під час нашої розмови. Ми привітали зусилля Франції і Німеччини у проведенні Нормандського саміту, які сприяли стійкому припиненню вогню, розведенню сил та обміну ув’язненими. Це перший крок до досягнення політичного рішення, яке є важливим для Європи, яка зацікавлена у безпеці та стабільності на своїх східних кордонах», - зауважив Жозеп Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ньому взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини - Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.