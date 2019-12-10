У Берліні вважають “нормандський саміт” успіхом ФРН і Франції

Речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Нільс Шмід вважає, що зустріч на вищому рівні в нормандському форматі відбулася завдяки наполегливим зусиллям західних партнерів.

Про це він сказав в ранковому ефірі телеканалу ARD, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Те, що саміт відбувся, є успіхом західних партнерів», - заявив політик.

Він відзначив досягнення «насправді амбіційної» домовленості щодо встановлення перемир’я до кінця року та про обмін полоненими. За його словами, якщо до цього додастся ще й розмінування, то у виграші будуть громадяни, які живуть в регіоні бойових дій.

На переконня речника фракції, досягти цих домовленостей стало можливим завдяки «невтомним зусиллям» німецької і французької сторін, виборам нового Президента України, який поставив своїм центральним завданням встановлення миру на Донбасі та задекларував готовність іти на компроміси та діяти прагматично заради цього, зазначив депутат.

На основі малих кроків, які було зроблені раніше цього року, є обережна надія, що й нові домовленості будуть втіленні у життя, вважає Шмід.

Він також зазначив, що імплементація пунктів Мінських угод, зокрема, встановлення спражнього режиму припинення вогню, є необхідною умовою нормалізації діалогу з Росією.

Шмід також додав, що був «шокований» словами Путіна на пресконференції про те, що вбитий у Берліні Зелімхан Хангошвілі був «терористом». За його словами, німецькі правоохоронці розслідують цю справу. За будь-яких умов, «неприпустимо, щоб іноземна спецслужба здійснювала вбивство в Німеччині».

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбувся саміт нормандської четвірки за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини.