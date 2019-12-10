Гончарук назвав "нормандську зустріч” дипломатичним успіхом Зеленського

"Нормандська" зустріч є однозначним дипломатичним успіхом Президента Володимира Зеленського.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"Нормандська" зустріч — однозначний дипломатичний успіх Президента України Володимира Зеленського, який продовжує боротися за мир та за повернення території України. Хочу подякувати принагідно команді уряду і парламенту за створення фундаменту для посилення позицій України (зокрема рішення про анбандлінг Нафтогазу, арбітраж)", - написав Гончарук.

На його переконання, участь у переговорах у "нормандському форматі" для України — великий прогрес, адже минулі три роки ситуація була у замороженому стані.

Прем'єр-міністр нагадав, що на зустрічі домовлено про припинення вогню, три додаткові ділянки розведення сил (до кінця березня 2020), початок розмінування, нові пункти пропуску через лінію розмежування, розширення присутності ОБСЄ до формату 24/7.

"Але найголовніше — про обмін полоненими на нашій умові «всіх на всіх», починаючи з «усіх встановлених на всіх встановлених». Ще 72 українці можуть скоро повернутися додому", - наголосив Гончарук.

Він зауважив, що відкритим залишилось питанням відновлення контролю над кордоном. "Позиція України — спочатку повна безпека, яка не може існувати без контролю над кордоном. Потім вибори. Ця тема знову буде на порядку денному наступної зустрічі через 4 місяці", - зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, досягнуто мети уряду в газовому питанні — виведено питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі.

"Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо непросто, можливо – з «газовою війною». Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік 2" не добудований. Нам потрібен довгостроковий контракт. Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо — борг можемо прийняти газом", - заявив Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “Нормандської четвірки” за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини.