Аваков сказав, коли поліція зайде на окуповані території Донбасу

Аваков сказав, коли поліція зайде на окуповані території Донбасу

Укрінформ
Національна поліція України зайде на окуповані території Донецької та Луганської області, коли їх залишать незаконні збройні формування, і готова патрулювати з «представниками територіальних громад».

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту нормандської четвірки у Парижі.

На уточнювальне запитання, чи йдеться про спільне патрулювання з так званою «народною міліцією», яка зараз має контроль на окупованих територіях, Аваков просто повторив: «Я ж вам сказав — територіальних громад».

«Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року або й рік, але ми готові пройти. Але це буде потім, коли усі зі всім погодяться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон», — додав міністр.

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Він припустив, що Україна може погодитися на компроміс щодо контролю над кордоном і отримати його «не за місяць до місцевих виборів, а, наприклад, за 2 дні».

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ному взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

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