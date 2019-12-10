Аваков сказав, коли поліція зайде на окуповані території Донбасу

Національна поліція України зайде на окуповані території Донецької та Луганської області, коли їх залишать незаконні збройні формування, і готова патрулювати з «представниками територіальних громад».

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у коментарі hromadske на полях саміту нормандської четвірки у Парижі.

На уточнювальне запитання, чи йдеться про спільне патрулювання з так званою «народною міліцією», яка зараз має контроль на окупованих територіях, Аваков просто повторив: «Я ж вам сказав — територіальних громад».

«Це дуже важкий перехідний період, він триватиме пів року або й рік, але ми готові пройти. Але це буде потім, коли усі зі всім погодяться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон», — додав міністр.

Читайте також: На Банковій назвали радників Зеленського у Парижі

Він припустив, що Україна може погодитися на компроміс щодо контролю над кордоном і отримати його «не за місяць до місцевих виборів, а, наприклад, за 2 дні».

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ному взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.