Федералізації України не буде, над

Федералізації України не буде, над "формулою Штайнмаєра" працюватимемо - Пристайко

Укрінформ
Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра" триватиме, жодної федералізації України не буде.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко написав у Twitter, інформуючи про основні підсумки зустрічі лідерів країн нормандської четвірки у Парижі.

"Підсумки Норманді. 1. Повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року. Контроль Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ із розширеним мандатом. Очікуємо її роботи 24/7", - повідомив міністр.

Другою важливою домовленістю він назвав взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня.

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"План - завершити якнайшвидше за принципом "всіх на всіх". Для цього домовились про допуск Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій", - поінформував Пристайко.

За його словами, ще одна домовленість, досягнута на зустрічі в Парижі, стосується розведення військ ще на трьох ділянках.

"Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра". Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна", - підкреслив очільник МЗС.

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Окрім того, підкреслив він, місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українським законодавством та згідно зі стандартами ОБСЄ.

"Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік", - зазначив Пристайко.

Він нагадав, що наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться за 4 місяці.

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Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч президентів України, Франції, Росії та канцлера ФРН.

За результатами саміту сторони прийняли спільне комюніке.

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