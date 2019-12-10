Федералізації України не буде, над "формулою Штайнмаєра" працюватимемо - Пристайко
Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко написав у Twitter, інформуючи про основні підсумки зустрічі лідерів країн нормандської четвірки у Парижі.
"Підсумки Норманді. 1. Повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року. Контроль Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ із розширеним мандатом. Очікуємо її роботи 24/7", - повідомив міністр.
Другою важливою домовленістю він назвав взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня.
"План - завершити якнайшвидше за принципом "всіх на всіх". Для цього домовились про допуск Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій", - поінформував Пристайко.
За його словами, ще одна домовленість, досягнута на зустрічі в Парижі, стосується розведення військ ще на трьох ділянках.
"Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра". Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна", - підкреслив очільник МЗС.
Окрім того, підкреслив він, місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українським законодавством та згідно зі стандартами ОБСЄ.
"Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік", - зазначив Пристайко.
Він нагадав, що наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться за 4 місяці.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч президентів України, Франції, Росії та канцлера ФРН.
За результатами саміту сторони прийняли спільне комюніке.