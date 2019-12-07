Резніков не виключає, що Мінські угоди можуть модернізувати

Мінські угоди можуть бути модернізованими шляхом переговорів.

Про це представник України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив у ефірі програми "Свобода слова".

"На сьогодні ми дійсно говоримо, що це писалося 5 років тому і сьогодні Мінські угоди не означатимуть, що вони не можуть бути модернізовані шляхом перемовин", - сказав Резніков.

Резніков також нагадав, що Мінські угоди не є міжнародно-правовим договором і їх не підписували ні Верховна Рада, ні російська Дума.

"Є схвалення Ради безпеки ООН, що вона підтримує Мінські угоди, як перелік заходів, які має вчинити Україна і Росія для того, щоб наступило примирення і відбулося реінтеграція донбаських земель у повноцінну унітарну українську державу", - констатує Резніков.

Він підкреслив, що "нормандський формат" - вища можливість для перемовин.

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Також представник Тристоронньої групи відмітив, що у переговорах повинні брати участь і представники Луганської й Донецької областей.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що їде на неї з ідеєю проведення місцевих виборів за українськими законами одночасно на всій території України восени 2020 року.

Президент також заявив, що українська влада не вестиме перемовин з підтримуваними Росією бойовиками Донбасу, але з прихильним до України населенням окупованих територій обов’язково треба вести діалог.