Доля закону про особливий статус Донбасу вирішуватиметься після “нормандії" - Зеленський

Вирішити питання щодо подальшої долі закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, який чинний до 31 грудня, можна буде після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закон про особливий статус зараз є, він діє до 31 числа (грудня - ред.). Він діє. Чи продовжувати цей закон і голосувати у Верховній Раді? Це можна зробити тільки після повернення з "нормандії". Якщо ми побачимо що є якісь кроки, важливі, назустріч один одному, то, дійсно, ми будемо говорити про цей закон", - зазначив Президент.

На запитання, чи планується вносити зміни до Конституції, Зеленський відповів, що "так, у рамках децентралізації".

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.