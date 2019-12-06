Сенцов в ОБСЄ: Не розумію, як люди в Європі можуть вірити Росії

Колишній бранець Кремля, режисер Олег Сенцов здивований тим, як люди в Європі можуть вірити Росії й навіть захоплюватися нею – країною, яка веде гібридну війну проти ЄС та європейських цінностей.

Про це Олег Сенцов заявив під час "сайд-івенту" на тему "Українці — політичні в’язні. Шлях до свободи", організованого в рамках 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Уже три місяці я маю можливість подорожувати по світу, по Європі. І знаєте, яке моє найбільше здивування? Що в Європі є люди, які не те, що вірять, а навіть захоплюються Росією. Які вважають, що це – хороша країна, що там є демократія, що з нею можна домовлятися, а в Україні ж щось відбувається щось таке місцеве, і їх не стосується", - заявив він.

На переконання Сенцова, дуже дивно, що після 5 років війни в Україні в Європі є люди, які не розуміють, що "російська агресія – одна з головних проблем в Європі на даний момент і найголовніше питання, яке має стояти перед усіма європейськими організаціями, у тому числі, перед ОБСЄ".

"Тому що агресія проти України – це агресія проти всього світового порядку, проти європейських цінностей, вашої свободи в тому числі. Путін не тільки на Україну напав, а він напав на Європу", - сказав він.

Сенцов наголосив, що Росія веде таємну, гібридну війну проти Європи: "Так, по ваших вулицях не їздять танки та БТРи, як було у Сімферополі, коли захоплювали Крим, по ваших вулицях не б’ють "Гради" та артилерія, по ваших вулицях не провозять гроби з людьми. Але війна йде, таємна, гібридна. З метою розхитати та розвалити Європу".

"Я не розумію, як люди можуть вірити Росії?", - поставив собі питання колишній бранець Кремля, навівши численні випадки прямих та непрямих актів агресії РФ в Європі.

На його переконання, люди, які вірять сьогодні Росії – "дуже наявні люди, які не розуміють, з ким вони мають справу, які не були в Росії, і не знають, яка вона". За його словами, такі люди може й були в Москві, чи навіть в окупованому Криму, "але їм показують красивий фасад, де все добре".

"Ні, Росія не така. Я був в Росії 5 років. І я знаю, що таке Росія, і як вона бореться з тими, хто проти неї. Вона воює з Україною, і з Європою. Вона – путінський режим – воює зі власними громадянами, саджає людей за протести, за те, що вони ходять з плакатом дають по три роки, за повідомлення у "Твіттері" та "Фейсбуці" дають реальні тюремні строки", - наголосив він.

Поруч з цим, Олег Сенцов підкреслив, що Україна "буде боротися за свою свободу до кінця", бо для українців це не пусте слово, навіть, якщо "раптом Європа захоче раптом дружити з Росією та забуде про Україну".

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада, під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу в Страсбурзі, колишньому політичному в'язню Кремля, українському режисерові Олегу Сенцову вручили премію Європарламенту імені Андрія Сахарова «За свободу думки», присуджену йому минулого року.

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Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув'язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов разом з ще 34 українцями повернувся з російського ув'язнення 7 вересня цього року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.