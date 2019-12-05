РФ блокує включення деокупації Криму до резолюції міністерської ради ОБСЄ - Сенцов

Росія блокує включення питання деокупації Криму у підсумкову резолюцію засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

Про це повідомив у Facebook колишній політв’язень Олег Сенцов, який разом із ще одним ексбранцем Кремля Романом Сущенком виступив на заходах в ході цієї міністерської ради у Братиславі.

“З Ромою Сущенком після виступу в ОБСЄ. Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують включення в підсумкову резолюцію питання деокупацію Криму”, - написав Сенцов, розмістивши своє фото із Сущенком.

Як повідомлялося, у столиці Словаччини в четвер, 5 грудня, розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ — центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Участь у заході беруть близько 40 міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.

Під час "сайд-івенту" в рамках засідання Ради міністрів ОБСЄ виступив український журналіст Сущенко, який, зокрема, закликав країни-учасниці ОБСЄ допомогти Україні звільнити 115 українських політв'язнів у Росії, а також захистити свободу слова та журналістської діяльності як на окупованих Москвою територіях, так і в самій Росії.