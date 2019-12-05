Сущенко нагадав Дезіру про ув'язнених у РФ кримських журналістів

Колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко закликав країни-учасниці ОБСЄ допомогти Україні звільнити 115 українських політв'язнів у Росії та зробити все можливе для припинення підступного кіднепінгу з боку Москви.

Про це він заявив під час "сайд-івенту" на тему "Українці — політичні в’язні. Шлях до свободи", організованого в рамках 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер в Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я тут завдяки вашій підтримці України, її народу, що попри війну вірить і сподівається залишитися частиною цивілізованого, розвинутого, демократичного і вільного світу. Я закликаю вас бути послідовним і продовжити цю справу, залишатися вірним людським цінностям і допомогти Україні витягти із ненажерливих пазурів "хижака" 115 політв'язнів. Я закликаю вас зробити усе можливе і неможливе, щоб припинити підступний кіднепінг, покласти край збільшенню кількості сиріт та вдів, матерів, що втратили своїх синів", - заявив він.

Сущенко також звернувся до делегацій країн-членів ОБСЄ з проханням "захистити свободу слова та журналістської діяльності як на окупованих Москвою територіях, так і в самій Росії".

"Промивання мозку дезінформацією та пропагандою стало новою нормою в Росії, і це призводить до катастрофічних наслідків. Будь-який журналіст або навіть інтернет-блогер, який говорить речі, що суперечать офіційній російській позиції, стають об'єктом тиску або насильства з боку режиму Кремля. Величезні штрафи, залякування, сфабриковані кримінальні звинувачення - це реальність, про яку іноземні та місцеві журналісти повинні знати, виконуючи там свою роботу", - заявив він.

Журналіст також звернувся персонально до представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, закликавши його звернути увагу "на системні випадки кричущої несправедливості в Росії та окупованому Росією Криму через масове порушення свободи слова та права на здійснення професійної журналістської діяльності".

"Нагадую, що сьогодні в російському ув'язненні та без права працювати в Криму знаходяться мої колеги-журналісти: Станіслав Асеєв, Микола Семена, Євген Гайворонський, Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Дмитро Штибліков, Рустем Шейхалієв, Олексій Бесарабов та інші", - заявив Сущенко.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка незаконно утримували в Росії майже три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення “законним”.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.