Принципи ОБСЄ не можуть бути предметом переговорів або компромісів - Пристайко

Принципи та зобов'язання ОБСЄ, включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності, незастосування сили та мирне врегулювання конфліктів, не можуть бути предметом переговорів або компромісів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністр закордонних справ України наголосив на високій ціні, яку платить наша держава та її громадяни через відверте нехтування Росією нормами міжнародного права, Статуту ООН, базових принципів ОБСЄ. Це та окупація територій України, триваюче насильство на лінії розмежування на Донбасі, 14 000 вбитих та 30 000 поранених, сотні тисяч людей, які змушені залишити домівки через бойові дії та окупацію. За словами міністра, принципи та зобов'язання ОБСЄ, включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності, незастосування сили та мирне врегулювання конфліктів, не можуть бути предметом переговорів або компромісів", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, Пристайко назвав діяльність Спеціальної моніторингової місії в Україні однією з найуспішніших операцій ОБСЄ. Водночас, віддаючи належне відданій роботі спостерігачів Місії, міністр відзначив важливість підтримки та адаптації мандату СММ у обставинах, що змінюються.

Глава зовнішньополітичного відомства висловив сподівання, що за кілька днів у Парижі на саміті Нормандської четвірки вдасться досягти прогресу у вирішенні найбільшого активного конфлікту в Європі.