Агресія РФ проти України залишається головною загрозою для миру в Європі - Пристайко

Збройна агресія Російської Федерації проти України продовжує залишатися головною загрозою для миру та безпеки в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Триваюча збройна агресія проти моєї країни продовжує залишатися головною загрозою для миру та безпеки в Європі", - наголосив він.

Міністр додав, що в ОБСЄ вже шостий рік тривають дискусії щодо того, як реагувати на грубе та чітке порушення принципів ОБСЄ з боку РФ.

"Груба неповага до норм міжнародного права, Хартії ООН, ключових принципів ОБСЄ країною-учасницею ОБСЄ призвело до ситуації, коли частина території України продовжує бути окупованою, насильство триває вздовж лінії зіткнення на Донбасі", - заявив Пристайко.

Глава МЗС України також вказав на те, що під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня Україна намагатиметься досягти врегулювання найбільшого конфлікту в Європі, що триває на Донбасі, і це врегулювання може посприяти вирішенню інших конфліктів та криз на континенті.

"Через кілька днів на "норманському саміті ми намагатимемося досягти прогресу у врегулюванні найбільшого триваючого конфлікту в Європі. Ми сподіваємося, що прогрес на цьому треці дозволить прокласти шлях до мирного врегулювання конфліктів не лише в Україні, а також і в Грузії, Молдові та Азербайджані, з повною повагою до їх суверенітету, територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів", - заявив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Участь у заході беруть близько 40 міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.