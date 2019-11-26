Путін не хоче миру в Україні - Сенцов

Український режисер Олег Сенцов заявив, що не вірить президенту РФ Володимиру Путіну, оскільки, на його думку, Путін не хоче миру в Україні та збирається впливати на європолітику «силовим методом».

Про це Сенцов заявив у Страсбурзі під час вручення йому премії Європарламенту імені Андрія Сахарова «За свободу думки».

«Наразі ведеться багато розмов з приводу примирення з Росією, якихось переговорів, я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому. Росія і Путін обов'язково обдурять, вони не хочуть миру на Донбасі, не хочуть миру в Україні, вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську правову політику своїм силовим методом. Ми цього не допустимо, ми боролися і боремося за свою свободу до самого кінця», - зазначив режисер.

За словами Сенцова, в Європейському Союзі зараз відбувається «багато внутрішніх суперечок, розбіжностей, конфліктів як розвиватися, як реформуватися, що робити далі».

«Але при всіх внутрішніх проблемах Євросоюзу він розвивається, і я вважаю, це дуже хороша інституція і приклад для нас усіх, тому що є країна, яка наразі, напевно, є найбільшим єврооптимістом у світі - це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху розвитку, іншого виходу, це для нас питання виживання як країни. Тому щоразу, коли хтось із вас думатиме про те, як простягти руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні, про сотні наших хлопців, які все ще знаходяться в тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, які можуть бути зараз заарештовані, прямо в цей момент у їхніх будинках відбуваються обшуки, і сім'ї, діти залишаться без батьків. Пам'ятайте про тих хлопців, які прямо зараз у камуфляжах ось з таким знаком-нашивкою на руці знаходяться в окопах, ризикують своїм життям за нашу і за вашу свободу, не забувайте про них, будь ласка», - закликав Сенцов.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 26 листопада, під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу в Страсбурзі колишньому політичному в'язню Кремля, українському режисерові Олегу Сенцову вручили премію Європарламенту імені Андрія Сахарова «За свободу думки», присуджену йому минулого року.

Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув'язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов разом з ще 34 українцями повернувся з російського ув'язнення 7 вересня цього року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.

З 1988 року Європарламент присуджує премію «За свободу думки» імені Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.