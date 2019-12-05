Конфлікт на Донбасі поставив під загрозу європейську безпеку – президент ПА ОБСЄ

Найбільш серйозний конфлікт з часу "холодної війни" - конфлікт на Донбасі поставив під загрозу європейську безпеку.

Про це заявив президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі у промові під час відкриття пленарної сесії 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нещодавно ми спостерігали деякі відчутні досягнення в питанні поліпшення повсякденного життя громадян на сході України, де найбільш серйозний конфлікт з часу "холодної війни" поставив під загрозу європейську безпеку і спричинив смерті, руйнування та постійні труднощі для населення", - заявив він.

За словами Церетелі, ці досягнення є результатом політичної рішучості з боку української влади.

Водночас президент ПА ОБСЄ вказав на те, що досі мають місце серйозні порушення проти суверенітету та територіальної цілісності України. "Але все ще є сподівання, що ми зможемо досягти прогресу з допомогою ОБСЄ, якщо нам дозволяють політичні лідери", - заявив Церетелі.

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Як повідомляв Укрінформ, у Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ — центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Участь у заході беруть близько 40 міністрів закордонних справ із 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.