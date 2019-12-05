Сущенко та Сенцов виступатимуть на полях Ради міністрів ОБСЄ

Колишні політв’язні Кремля Роман Сущенко та Олег Сенцов візьмуть участь у так званому "сайд-івенті", організованому в рамках 26-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Братиславі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з Братислави.

"Сайд-івент" на тему "Українці - політичні в’язні. Шлях до свободи" відбудеться ввечері 5 грудня. Його організатором виступила Україна, співорганізаторами стали Канада, Грузія, США, ЄС та його країни-члени.

Під час заходу з вітальним словом виступить міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, потім очікуються окремі презентації від Олега Сенцова та Романа Сущенка та сесія питань-відповідей.

Як повідомлялося, 5-6 грудня в Братиславі проходить 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ — центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Участь у заході беруть близько 40 міністрів закордонних справ з 57 країн-учасниць. Делегацію України на цьогорічному засіданні очолює глава МЗС Вадим Пристайко.

Міністерське засідання проходить під слоганом Словацького головування в ОБСЄ у 2019 році: "Заради людей, діалогу та стабільності". Окрім пленарного засідання Ради міністрів заплановані численні двосторонні переговори та так звані "сайди івенти".