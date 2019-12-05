Ірландія планує відкрити посольство в Україні

Ірландія планує наступного року відкрити дипломатичне представництво в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі міністра закордонних справ Вадима Пристайка з віцепрем'єр-міністром – міністром закордонних справ та торгівлі Ірландії Саймоном Ковене.

"Український міністр привітав наміри ірландської сторони відкрити у 2020 році Посольство Ірландії в Україні. Співрозмовники погодилися, що започаткування ірландської дипмісії відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах, створивши додаткові можливості для їхнього поступального розвитку на багатьох напрямах", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у пресслужбі, Пристайко подякував ірландському колезі за послідовну підтримку Дубліном суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі шляхом долучення до ініціатив нашої держави в рамках міжнародних організацій.

Сторони також домовилися про кроки із подальшого розширення торговельно-економічних зв’язків.

Фото: МЗС