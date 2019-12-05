Пристайко планує на початок лютого візит до Чехії
Про це йшлося під час зустрічі Пристайка з міністром закордонних справ Чеської Республіки Томашем Петршічеком у рамках 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє пресслужба МЗС України.
"Сторони обговорили стан та перспективи подальшого розвитку двостороннього політичного діалогу, в т.ч. на високому рівні. Зокрема йшлося про основні аспекти наступного візиту глави МЗС України до Чеської Республіки (4-5 лютого 2020 року), обмін візитами на рівні голів парламентів обох країн та співпрацю у форматі "Вишеградська четвірка+Україна", - ідеться в повідомленні.
На порядку денному зустрічі міністрів також були питання щодо проведення першого засідання українсько-чеського експертного Форуму та 9-го засідання Українсько-чеської міжурядової Комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.
За даними МЗС, глава зовнішньополітичного відомства Чехії також підтвердив незмінність курсу на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання незаконної анексії Росією Криму і продовження санкційного тиску на РФ.