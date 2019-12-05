Пристайко планує на початок лютого візит до Чехії

Пристайко планує на початок лютого візит до Чехії

Укрінформ
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко на початку лютого 2020 року планує здійснити офіційних візит у Чехію, також відбудуться і взаємні візити спікерів двох країн.

Про це йшлося під час зустрічі Пристайка з міністром закордонних справ Чеської Республіки Томашем Петршічеком у рамках 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Сторони обговорили стан та перспективи подальшого розвитку двостороннього політичного діалогу, в т.ч. на високому рівні. Зокрема йшлося про основні аспекти наступного візиту глави МЗС України до Чеської Республіки (4-5 лютого 2020 року), обмін візитами на рівні голів парламентів обох країн та співпрацю у форматі "Вишеградська четвірка+Україна", - ідеться в повідомленні.

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На порядку денному зустрічі міністрів також були питання щодо проведення першого засідання українсько-чеського експертного Форуму та 9-го засідання Українсько-чеської міжурядової Комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

За даними МЗС, глава зовнішньополітичного відомства Чехії також підтвердив незмінність курсу на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, невизнання незаконної анексії Росією Криму і продовження санкційного тиску на РФ.

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